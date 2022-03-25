Мэр Чернигова: Город разнесен полностью

По состоянию на 26 марта в Чернигове осталось менее половины жителей, город полностью разрушен – легче посчитать целые дома, чем разрушенные. Об этом заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на пресс-конференции в Ukraine Media Centre Kyiv.

«Город разнесен полностью. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас примерно в Чернигове находится 120-130 тысяч горожан (из примерно 285-290 тысяч, которые были до войны – ред.). Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается», - отметил мэр.

Атрошенко добавил, что Чернигов в оперативном окружении, противник сознательно уничтожил мост, который соединял город с Киевским направлением.