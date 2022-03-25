США заявили, что накажут Армению

США обещают наказать страны, помогающие России обойти санкции.

Как пишет Financial Times, под санкции за помощь стране-агрессору могут попасть, прежде всего, Индия, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Армения.

Это уже не первое предупреждение Вашингтона странам, желающим помочь России обойти санкции.