США заявили, что накажут Армению
США обещают наказать страны, помогающие России обойти санкции.
Как пишет Financial Times, под санкции за помощь стране-агрессору могут попасть, прежде всего, Индия, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Армения.
Это уже не первое предупреждение Вашингтона странам, желающим помочь России обойти санкции.
Ранее о готовности США наказать страны, которые помогают России, заявил и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Он заверил, что Вашингтон располагает рядом инструментов для обеспечения полноценного исполнения санкций.
«Эти инструменты сейчас хорошо понятны компаниям и странам во всем мире, и мы готовы их применить, если в этом возникнет необходимость», - заявил Салливан.