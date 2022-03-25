Россия отправляет в Украину солдат из Южной Осетии видео
«В Украину прибудут солдаты из Южной Осетии, чтобы воевать на стороне России». Об этом сообщил глава непризнанного государства Анатолий Бибилов.
«В Украину прибудут солдаты из Южной Осетии, чтобы воевать на стороне России». Об этом сообщил глава непризнанного государства Анатолий Бибилов.
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