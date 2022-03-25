Восточный военный округ России заявил, что проводит учения на Курильских островах с привлечением более 3000 военнослужащих и сотен единиц военной техники.

Россия проводит военные учения на Курильских островах, на которые претендует Япония, через несколько дней после прекращения мирных переговоров между странами. Об этом сообщает Reuters.

«Помимо этого, подразделения войск ПВО проводят комплекс мер по обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, которые будут совершать десантный штурм», - говорится в сообщении.

В сообщении не указывается, где именно на цепи островов, соединяющей российский полуостров Камчатка и северный остров Японии Хоккайдо, проходили учения. Японские СМИ сообщают, что они шли на территории, захваченной Советским Союзом в конце Второй мировой войны.

Накануне Россия объявила о выходе из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отмене безвизовых поездок для японцев на южные Курильские острова.

В МИД РФ заявили, что в связи с японскими санкциями из-за войны против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.

Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.