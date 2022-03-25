Кулеба анонсировал конкретные шаги со стороны США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на достигнутую договоренность по конкретным шагам, которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине. Об этом он сообщил после переговоров с американской делегацией в Варшаве.

Он не стал уточнять детали, но намекнул на перспективу получения дополнительного оружия, способного сбивать ракеты.

Кулеба опубликовал на своей странице фото, как министр обороны Алексей Резников передает президенту США Джо Байдену и другим представителям американской делегации «обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворивский полигон».

«Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила», - заявил министр.