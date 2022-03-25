Мощные взрывы во Львове видео
Во Львове прогремели мощные взрывы. Очевидцы сообщают о трех взрывах в различных частях города.
О пострадавших информации пока нет.
В городе и области по-прежнему объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Во Львове прогремели мощные взрывы. Очевидцы сообщают о трех взрывах в различных частях города.
О пострадавших информации пока нет.
В городе и области по-прежнему объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
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