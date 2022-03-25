Мощные взрывы во Львове видео

Во Львове прогремели мощные взрывы. Очевидцы сообщают о трех взрывах в различных частях города.

О пострадавших информации пока нет.

В городе и области по-прежнему объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. 