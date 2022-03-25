Байден назвал коллективную безопасность НАТО «священной обязанностью»

«США считают «священной обязанностью» выполнение пятой статьи договора НАТО, подразумевающей принцип коллективной безопасности». Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве, передает «Ъ».

По словам президента США, Польша может рассчитывать на поддержку альянса и США в частности.

«Мы воспринимаем как священную обязанность выполнение статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», - сказал президент США.

«Единственным и самым важным критерием в этом меняющемся мире должно быть единство НАТО, его неделимость», - заявил он.

Джо Байден также признал, что Польша находится в непростой ситуации в связи с наплывом украинских беженцев, добавив, что США находятся в таком же положении из-за большого количества беженцев из Мексики.