Кадыров о Байдене: ведет сатанинскую политику

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность всем мусульманским странам, которые не стали присоединяться к антироссийским санкциям, передает «Коммерсант».

Кроме того, глава Чечни поблагодарил их за то, что они выступили против Запада, в частности против Джо Байдена.

«Я горжусь тем, что являюсь мусульманином и наблюдаю, как все мусульмане объединились с нами и выразили свою однозначную позицию против Запада! А Байден, хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией», - добавил он.