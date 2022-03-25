Китай признал погибшими всех пассажиров, потерпевших крушение в Гуанси

В Китае признали погибшими всех пассажиров Boeing 737 авиакомпании Chinese Eastern Airlines, который потерпел крушение 21 марта в горной местности области Гуанси.

Отметим, что на борту находилось 123 пассажира и девять членов экипажа. Это самая трагическая авиакатастрофа в Китае с 1994 года.

На месте крушения начался крупный лесной пожар. 24 марта спасатели нашли один из «черных ящиков». Взрывчатых веществ на обломках упавшего самолета не найдено.

Установлены 120 личностей пассажиров погибших пассажиров. Поисково-спасательную операцию затрудняет то, что она проходит в горах под проливным дождем.