Мэр Чернигова: город полностью разрушен

«По состоянию на 26 марта в Чернигове осталось менее половины жителей, город полностью разрушен – легче посчитать целые дома, чем разрушенные». Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко на пресс-конференции в Ukraine Media Centre Kyiv.

По его словам, сейчас примерно в Чернигове находится 120-130 тысяч горожан (из примерно 285-290 тысяч, которые были до войны).

«Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается», - сказал он.

Мэр добавил, что Чернигов в оперативном окружении, противник сознательно уничтожил мост, который соединял город с Киевским направлением.

«Город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, потому что он может упасть», - добавил мэр.