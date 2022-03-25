Арестович: Россия может отправить в Украину срочников

«Россия может отправить на войну в Украине призванных с 1 апреля срочников». Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Он напомнил, что с 1 апреля в России начинается кампания по призыву срочников. По словам Арестовича, данные разведки пока свидетельствуют о резком падении части контрактников в подразделениях российских захватчиков.

«И можем ожидать, что Кремль погонит вперед срочников. Матери России, подумайте, нужно ли вам это. Если не нужно, то совершайте ответные действия и сохраните своих сыновей, ведь им не за что погибать в Украине, а эта война не нужна русскому народу», - заявил советник.