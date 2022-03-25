Украина купила у Германии гранатометы на 25 млн евро
Украина закупила 5100 ручных противотанковых гранатометов Matador. Разрешение на продажу оружия дало правительство Германии. Первая партия прибыла сегодня – 2650 единиц РПГ. Остальные 2450 новых экземпляров должны поставить до конца мая, сообщает Bild.
Стоимость закупки – 25 млн евро.
«Матадор» – это легкий ручной противотанковый гранатомет производства оружейной компании Dynamit Nobel Defense (DND). Вес его 7,5 кг. Он способен пробивать броню до 50 см, то есть практически любой танк. По словам инсайдеров Bild, решающую роль в быстрой поставке оружия сыграл министр экономики Германии Роберт Хабек. Также отмечается, что Германия получила запрос от Киева в пятницу, 18 марта, и в понедельник он был уже одобрен.