При обстреле Киевской области погибли трое мирных жителей

В Киевской области в результате обстрела российскими войсками убиты трое и ранены шесть человек, разрушен памятник архитектуры - деревянная церковь второй половины XIX века, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, от артиллерийских ударов российских войск по селам Тарасовка, Требухов и Шевченково Броварского района, а также города Буча погибли трое и ранены шесть мирных жителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что войска России открыли огонь из артиллерийского и автоматического оружия по многоквартирным и частным домам в селе Андреевка Бучанского района, в Буче, Ирпене, Петропавловской Борщаговке и селам Тарасовка, Требухов, Лукьяновка и Шевченково Броварского района.