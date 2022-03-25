Кадыров оскорбил Байдена

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал США «экономическим вампиром» а президента страны Джо Байдена «дряхлым ковбоем» и «шизиком».

«США сегодня – экономический вампир, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. Байден – военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир», – написал он.

Обращаясь к лидерам европейских стран, Кадыров задал вопрос о том, почему они «потакают нелепостям Байдена».

«Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы Штатов больше, чем за собственные народы и земли? … Так вот, лидеры европейских стран, оцените ситуацию трезво. У вас есть замечательная возможность избавиться от американского гнета, пока у руля этой страны стоит откровенный шизик», – призвал он.