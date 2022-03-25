Резников: У США сегодня не было возражений по перечню вооружений, которые нужны Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что у высшего руководства США - президента Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина и государственного секретаря Энтони Блинкена сегодня не было возражений относительно перечня вооружений, которые нужны Украине. Как передает УНИАН, об этом Резников сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Варшаве, который транслировался в соцсети Facebook.

«Мы озвучили наши обновленные потребности, которые я перед тем проговорил с генералом Залужным перед командировкой, согласовал с ним именно потребности Украины, и эти потребности сегодня проговорил относительно помощи и поддержки. Ни по одной из позиций не было сказано «нет, это невозможно, это нереально». А поверьте, в ноябре месяце, когда я был в командировке там, некоторые вещи, которые я просил, нам говорили: «нет, это невозможно». Про «Стингеры» я в ноябре говорил: (нам отвечали) «да ты что, «Стингеры» - это невозможно». Сегодня даже не стоит речь об этом названии. Вопрос только в логистике», - заявил Резников.

«Новые вещи, которые мы сегодня обсуждали, мне уже не сказали, что нет, это невозможно. Будет обсуждаться с точки зрения экспертизы, логистики, возможности и реалистичности производства тех или иных вещей», - заявил Резников.