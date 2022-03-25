Боррель: Россия хочет превратить Украину во «вторую Сирию»

Россия намерена превратить Украину во «вторую Сирию», в то же время предупреждая о необходимости усиления международного законодательства для лучшего поддержания глобального мира. Как сообщает La Prensa Latina, такое заявление сделал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Если сильная страна сможет силой навязать не угрожающему соседу все, что он хочет, пойдя для этого на военные преступления, уничтожив страну, сделав Мариуполь «европейским Алеппо» и сделав Украину «второй Сирией», тогда весь мир будет находиться в опасности», - заявил он на открытии форума в Дохе.

Во время сессии под названием «Превращение для новой эры» верховный представитель подчеркнул, что война в Украине «является не только европейским вопросом» и что разрешение этого конфликта требует «большего верховенства права на международной арене».