Байден: Путин считает, что кто сильнее, тот и прав, но Авраам Линкольн сказал, что сила в правде

«Путин поставил себе неприличную цель. Он, как и все автократы, считает, что кто сильнее, тот и прав. Но Авраам Линкольн сказал, что сила в правде. Так давайте это докажем», - сказал президент США Джо Байден во время визита в Польшу.

«Мы предлагали Кремлю реальные предложения для стабилизации ситуации, но Кремль все их отверг. Мы предупреждали, что они вторгнутся, но они говорили: «Нет, это только учения, мы не собираемся нападать». Через несколько дней мы ввели жесткие санкции против РФ и нанесли удар в самое сердце российской экономики, чтобы они не могли финансировать войну», - отметил Дж.Байден.