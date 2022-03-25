Байден: «Путин не должен остаться у власти»

Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, заявил, что Владимир Путин цинично лжет о целях своей полномасштабной войны против Украины и не должен остаться у власти.

Глава Белого дома подчеркнул, что утверждения Путина о «денацификации» – циничная ложь, а президент Украины Владимир Зеленский был избран демократическим путем.

«Он [Зеленский] еврей, семья его отца была убита во время устроенного нацистами Холокоста, а Путин имеет наглость – как и все диктаторы до него – верить, что сила восторжествует», - сказал Байден.