Байден: «Путин не должен остаться у власти»
Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, заявил, что Владимир Путин цинично лжет о целях своей полномасштабной войны против Украины и не должен остаться у власти.
Глава Белого дома подчеркнул, что утверждения Путина о «денацификации» – циничная ложь, а президент Украины Владимир Зеленский был избран демократическим путем.
«Он [Зеленский] еврей, семья его отца была убита во время устроенного нацистами Холокоста, а Путин имеет наглость – как и все диктаторы до него – верить, что сила восторжествует», - сказал Байден.
Американский президент также обратился к народу Украины, заявив, что украинский народ борется за свою нацию и основополагающие демократические принципы, «объединяющие всех свободных людей»: «Мое послание народу Украины – послание, которое я передал сегодня министру иностранных дел и министру обороны Украины… Мы с вами. И точка».
«Путин может и должен закончить эту войну. А мой месседж Европе – она должна прекратить газовую зависимость от России», - сказал глава Белого дома.
В конце своей речи Байден заявил, что Путин не должен оставаться у власти.