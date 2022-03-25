Диверсанты не оставляют попыток проникновения в Киев - переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные авто. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 26 марта.

«Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу», - говорится в сообщении.

В частности, диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют похищенные у гражданского населения автомобили.

В Генштабе также отметили, что противник продолжает нести потери на всех направлениях: «Силы обороны методично уничтожают российских солдат».