В окрестностях Львова прогремело еще три мощных взрыва. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий, пишет ВВС.

Удар снова пришелся по объектам городской инфраструктуры, жилые дома не пострадали, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

До этого две российские ракеты повредили нефтебазу. Пять человек получили ранения.