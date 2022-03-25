Во Львове прогремело еще три мощных взрыва видео
В окрестностях Львова прогремело еще три мощных взрыва. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий, пишет ВВС.
Удар снова пришелся по объектам городской инфраструктуры, жилые дома не пострадали, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
До этого две российские ракеты повредили нефтебазу. Пять человек получили ранения.
Корреспондент ВВС Хьюго Бачега на месте событий поговорил с людьми.
«Ничего подобного я до сих пор не слышал. Страшно представить, что творится на востоке», - сказал 24-летний Владимир Качинский. В момент первого удара российскими ракетами субботним вечером он был на работе в львовском ресторане.