Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на сегодняшний день на войне погибли уже 12 журналистов, еще 10 представителей СМИ получили ранения.

«Раскрывать миру правду о российской агрессии смертельно опасно – на войне погибли уже 12 журналистов. Они освещали военные преступления РФ и стали жертвами. Еще 10 представителей СМИ получили телесные повреждения разной степени тяжести», - написала она в Facebook.

По состоянию на сегодняшний день, по данным Единого реестра досудебных расследований, Вооруженными силами РФ совершены преступления по меньшей мере в отношении 56 представителей СМИ, 15 из них - граждане других государств.