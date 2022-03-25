С начала войны в Украине погибли 12 журналистов: вчера обстреляли съемочную группу турецкого TRT генпрокурор
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на сегодняшний день на войне погибли уже 12 журналистов, еще 10 представителей СМИ получили ранения.
«Раскрывать миру правду о российской агрессии смертельно опасно – на войне погибли уже 12 журналистов. Они освещали военные преступления РФ и стали жертвами. Еще 10 представителей СМИ получили телесные повреждения разной степени тяжести», - написала она в Facebook.
По состоянию на сегодняшний день, по данным Единого реестра досудебных расследований, Вооруженными силами РФ совершены преступления по меньшей мере в отношении 56 представителей СМИ, 15 из них - граждане других государств.
Так, пострадали четверо граждан Великобритании, двое граждан Чехии, двое – Дании, двое – ОАЭ, один – Швейцарии, двое – граждан США, один из которых погиб. Также погиб гражданин Ирландии и гражданка РФ.
«Только вчера во время съемок эвакуации из разбомбленного и истощенного Чернигова попали под обстрел автомобили съемочных групп телеканала «1+1» и турецкого TRT World. Осколочное ранение получил корреспондент Андрей Цаплиенко, который в своей профессиональной жизни побывал не на одной войне, а ныне освещает сверхжестокую в родной стране. По факту этой атаки начато расследование нарушения солдатами РФ законов и обычаев войны», - подчеркнула Венедиктова.
Кроме того, правоохранители зарегистрировали по меньшей мере 7 производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телебашен и телерадиокомпаний.
Генпрокурор отметила, что, согласно мониторингу Института массовой информации, против журналистов и медиа в Украине с начала широкомасштабного вторжения совершено уже 148 противоправных действий.