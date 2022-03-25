Минобороны Азербайджана отвечает Москве: Россия нарушает союзнические обязательства

Министерство обороны Азербайджанской Республики выражает сожаление в связи с не отражающим действительность и односторонним заявлением Министерства обороны Российской Федерации от 26 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

25 марта в ходе телефонного разговора министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу была обсуждена ситуация, сложившаяся на территории Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент. В ходе беседы азербайджанская сторона заявила, что в пунктах проводится уточнение позиций и мест дислокации.

Несмотря на это, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии. В результате немедленных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.