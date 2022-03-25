Зеленский: цена промедления с самолетами – тысячи жизней

«Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам», - в ходе видеоконференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые находятся на территории западноевропейских стран, в том числе и в Польше, еще не были переданы Украине.

Кроме того, президент Украины отметил, что если партнеры не помогут Киеву с самолетами и танками, то существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории соседей Украины, но и прямую общевойсковую.