В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в Российской Федерации.

«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», - сказал он в субботу агентству Reuters, комментируя высказывания Байдена во время выступления в Варшаве.

Отметим, что, выступая в рамках визита в Варшаву, глава Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».

Белый дом впоследствии заверил, что Байден не призывал к смене власти в России в своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины.

«Президент имел в виду, что российскому лидеру Владимиру Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима», - заявил журналистам официальный представитель Белого дома.