Президент Финляндии вновь заговорил о членстве в НАТО

«Членство в НАТО усилит напряженность в отношениях с Россией, но обеспечит наиболее достаточную безопасность». Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью общественному телеканалу страны Yle TV1, передает УНИАН.

По его словам, наибольшей выгодой от членства в НАТО будет «превентивный эффект», но также возникнет риск различных видов ответных действий России, включая гибридные угрозы.

Ниинистё также сказал, что преимущества членства в НАТО перевешивают негативные последствия и что крайне важно найти решения для повышения безопасности его страны.

«Достаточная безопасность - это когда финны могут почувствовать, что чрезвычайной ситуации нет и не будет», - подытожил финский лидер.