Отдел информации 26 мартa 2022, 23:27

В эти часы представитель миротворческого контингента России в Карабахе выступил с заявлением, в котором обвиняет азербайджанские войска во вторжении в зону, которая находится под контролем миротворцев. При этом российские миротворцы сами грубо нарушили положения трехстороннего Соглашения от 10 ноября, не предприняв мер для вывода армянских вооруженных формирований из зоны своей ответственности. Как стало известно haqqin.az, все последние дни армянские бандформирования занимались рытьем окопов и возведением укреплений неподалеку от села Фаррух. При этом российские миротворцы, наблюдавшие за действиями вооруженных армянских сепаратистов, никак им не препятствовали. И даже потакали.

Естественно, в такой ситуации азербайджанские военные не стали наблюдать сложа руки за приготовлениями вооружённых сепаратистов, которые, видя бездействие российских миротворцев, вконец перешли красную линию. Как стало известно haqqin.az из информированных источников, азербайджанские войска уже взяли под свой полный контроль село Фаррух. Возвращаясь к инциденту, следует отметить, что российские миротворцы не только грубо нарушили пункт 4 Трехстороннего соглашения, но также проигнорировали положения подписанной 22 февраля этого года в Москве Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Российской Федерацией, в которых содержатся обязательства по совместной борьбе с вооруженным сепаратизмом.