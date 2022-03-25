Азербайджан взял под контроль еще одно село Карабаха. И почему ведомство Шойгу наезжает на Баку? наши подробности
В эти часы представитель миротворческого контингента России в Карабахе выступил с заявлением, в котором обвиняет азербайджанские войска во вторжении в зону, которая находится под контролем миротворцев.
При этом российские миротворцы сами грубо нарушили положения трехстороннего Соглашения от 10 ноября, не предприняв мер для вывода армянских вооруженных формирований из зоны своей ответственности.
Как стало известно haqqin.az, все последние дни армянские бандформирования занимались рытьем окопов и возведением укреплений неподалеку от села Фаррух. При этом российские миротворцы, наблюдавшие за действиями вооруженных армянских сепаратистов, никак им не препятствовали. И даже потакали.
Естественно, в такой ситуации азербайджанские военные не стали наблюдать сложа руки за приготовлениями вооружённых сепаратистов, которые, видя бездействие российских миротворцев, вконец перешли красную линию.
Как стало известно haqqin.az из информированных источников, азербайджанские войска уже взяли под свой полный контроль село Фаррух.
Возвращаясь к инциденту, следует отметить, что российские миротворцы не только грубо нарушили пункт 4 Трехстороннего соглашения, но также проигнорировали положения подписанной 22 февраля этого года в Москве Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Российской Федерацией, в которых содержатся обязательства по совместной борьбе с вооруженным сепаратизмом.
Вполне возможно, миротворцы забыли, что село Фаррух, равно как и другие села, находящиеся в зоне их ответственности, являются суверенной территорией Азербайджана, а потому выступают с обвинениями в адрес нашей страны.
В это связи хочется напомнить реплику президента Ильхама Алиева, заявившего в свое время, что он лучше других знает, «что и когда нужно делать».
Что же касается российского миротворческого контингента в Карабахе, то, судя по всему, он явно не справляется с поставленными перед ним задачами и не оправдывает возложенных на него надежд.
Вследствие чего вопрос о целесообразности нахождения российских миротворческих войск после 2025 года приобретает все более актуальный характер.