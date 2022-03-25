ВС России взяли контроль над Славутичем

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что город занят российскими вооруженными силами.

«Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают», - сказал Фомичев.

Он подтвердил гибель трех жителей города. Мэр также рассказал, что с российскими военными ведутся переговоры о возможности эвакуации людей из города.