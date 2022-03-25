Напряженность между Грузией и Абхазией
Вооруженные силы Абхазии приведены в повышенную готовность. Об этом сообщил министр обороны непризнанной страны Владимир Ануа.
По его словам, причина такого решения - учения НАТО в Грузии.
«Это свидетельствует, что в Тбилиси не отказались от воинственной риторики и курса на вступление в Североатлантический альянс. Кроме того, военно-политическая ситуация в регионе и так напряженная. В случае обострения ситуации, вооруженные силы готовы выполнить свой долг по защите государственного суверенитета», - сказал он.