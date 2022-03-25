ЕС заявил, что ядерное соглашение с Ираном может быть заключено через несколько дней

После нескольких месяцев переговоров в Вене заключение «иранского ядерного соглашения» является «вопросом считанных дней». Такое заявление на форуме в Дохе сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, остались еще некоторые нерешенные вопросы.

Боррель также отметил, что координатор от ЕС, ответственный за надзор за переговорами с Ираном, Энрике Мора, уже вечером 26 марта прибудет в Тегеран.

Ядерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Одновременно соглашение снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа, что позволит стабилизировать предложение после возможного ограничения закупок энергоносителей из России.