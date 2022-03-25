Заммэра Балаклеи задержан российскими войсками
«Россияне задержали заместителя мэра Балаклеи Харьковской области Сергея Полторака, может быть задержан мэр города Иван Столбовой». Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает «Украинская правда».
По его словам, с мэром и его семьей уже вторые сутки нет связи.
Детали: Синегубов отметил, что до сих пор находится в плену председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.
«С Офисом президента и вице-премьер-министром Ириной Верещук сотрудничаем по освобождению пленных», - добавил глава Харьковщины.