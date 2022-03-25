Мелитопольский батальон территориальной обороны совершил успешную наступательную операцию, освободив Малиновку и Полтавку к востоку от Гуляйполя. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских войск села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе", - говорится в сообщении.

По информации Запорожской отдельной бригады теробороны, в этом направлении украинские защитники ликвидировали до 80 единиц живой силы, несколько единиц бронетехники, а также захватили документы и оружие мотострелкового подразделения РФ.