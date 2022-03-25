Лондон арестовал два самолета российского олигарха
Правительство Британии арестовало два частных самолета, принадлежащих российскому олигарху Евгению Швидлеру, передает РБК.
Два самолета находились под следствием в аэропортах Фарнборо и Биггин Хилл в течение трех недель.
По словам правительства, состояние Швидлера оценивается в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, а стоимость изъятых самолетов оценивается в 60 миллионов долларов.
Также отмечается, что задержан частный вертолет, принадлежащий российской фирме ООО «Геликон Групп».