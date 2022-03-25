Офис Зеленского: Россия скоро выведет войска из Киевской и Харьковской областей

«Россия в течение недели-двух выведет войска из Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, российские военные поняли, что не получится взять большие города, поэтому объявили о завершении первой фазы «спецоперации» и начале второй – «освобождение Донбасса».

«У них теперь три задачи: окружить украинские войска в зоне ООС, полностью захватить Мариуполь и удержать Юг. Если они Херсон потеряют, то обрушится вся их Мариупольская кампания. И это все. Захвата Киева, Харькова, Одессы не будет», - сказал Арестович.