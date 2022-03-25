Группировка «Восток» отчиталась о новостях с фронта за день

Сегодня, 26 марта, оперативно-тактическая группировка «Восток» убила до 60 россиян и уничтожила 12 единиц техники. О результатах борьбы с российскими войсками за этот день подразделение отчиталось на своей официальной странице на Facebook.

По состоянию на 20:00 группировка «Восток» отбила четыре атаки российской армии. Потери противника составили: до 60 человек личного состава, 5 танков, 6 БМП и 1 артиллерийский танк.

«Российские войска так и не поняли, что их здесь никто не ждет с хлебом и солью. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это одеяло украинского чернозема после сытного ужина из наших пуль и снарядов», — заявили в оперативно-тактической группировке «Восток».