Белый дом опровергает: Байден этого не говорил

В Белом доме опровергли, что в своей речи в Варшаве президент Джо Байден призывал к свержению режима российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Мысль президента заключалась в том, что нельзя позволить Путину иметь власть над соседними странами или регионом в целом. Он не имел в виду власть Путина в России или свержение режима», - отметил чиновник.

Он добавил, что фразы о том, что «Путину нельзя оставаться у власти», не было в тексте речи.

Отметим, в конце своей речи в Варшаве по поводу российско-украинской войны и угрозы для демократического мира Байден воскликнул: «Ради Бога, Путину нельзя оставаться у власти».