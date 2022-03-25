МИД Британии обозначил условия для отмены санкций против России
Прекращение огня и вывод войск с Украины являются ключевыми условиями снятия санкций в отношении России, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в интервью газете Telegraph.
«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать. Это не использовалось в 2014 году», – указала глава МИД Британии.
При этом Трасс подчеркнула, что в настоящее время нужно «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия». По ее мнению, продолжение, а в некоторых случаях и эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, может привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров.
«Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки», – уточнила Трасс.
Она добавила, что в Британии действует специализированное подразделение по переговорам для оказания поддержки Украине.