МИД Британии обозначил условия для отмены санкций против России

Прекращение огня и вывод войск с Украины являются ключевыми условиями снятия санкций в отношении России, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в интервью газете Telegraph.

«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. Кроме того, есть возможность применить санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать. Это не использовалось в 2014 году», – указала глава МИД Британии.

При этом Трасс подчеркнула, что в настоящее время нужно «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия». По ее мнению, продолжение, а в некоторых случаях и эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и Западом, может привести президента РФ Владимира Путина за стол переговоров.