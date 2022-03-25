Секретарь Совбеза Украины: «Помощь, которую Россия предложила Армении в Карабахе, там вряд ли появится»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с продвижением азербайджанских войск в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.

«Открытие дополнительных фронтов в сфере интересов Российской Федерации на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским нападением», - заявил Данилов, которого цитируют украинские СМИ.

По словам секретаря СНБО Украины, Армения обращается к России с просьбой о военной помощи против Азербайджана.

«Но они (россияне, – ред.) оттуда войска снимали и отправляли в нашу страну на прошлой неделе. Мы отслеживали эти колонны, которые шли. И мы понимаем, что помощь, которую РФ обещала Армении, пожалуй, там вряд ли появится», - сказал он.