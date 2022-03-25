Зеленский: Ответ российским войскам будет только один – ненависть и презрение видео
В конце 31-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение.
В нем глава государства отметил, что Украина едина в стремлении жить свободно, независимо и ради своих мечтаний, а не чужих больных фантазий: «Ответ российским войскам будет только один – ненависть и презрение. Им не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение камлания столичных телеведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу».