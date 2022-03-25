Российского посла вызвали в МИД Чехии

Посол России в Праге Александр Змеевский был приглашен вечером в субботу в МИД Чехии, сообщило дипведомство в Twitter.

«Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек пригласил в МИД вечером в субботу посла России в Праге Александра Змеевского и выразил ему решительный протест в связи с провокациями российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России. Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией», - говорится в сообщении МИД Чехии.