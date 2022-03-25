Президент США Джо Байден провел в субботу телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Беларуси и представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно этим данным, Байден поговорил с Тихановской, находясь на борту президентского самолета. «Он поблагодарил ее за то, что она присутствовала на его сегодняшнем выступлении в Варшаве. Президент подчеркнул продолжающуюся поддержку со стороны Соединенных Штатов народа Беларуси в деле защиты и продвижения прав человека, в том числе свободы выражения мнений, а также свободных и честных выборов», - говорится в тексте.

Байден выступил в субботу в рамках визита в Варшаву с речью, посвященной войне в Украине. В числе приглашенных гостей выступление слушали в том числе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Светлана Тихановская.