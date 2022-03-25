Авиаударами арабской коалиции в Йемене повреждено здание ООН

В ходе ударов коалиции по объектам в Сане был поврежден жилой комплекс ооновцев, говорится в сообщении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, пишет РИА Новости.

"Генеральный секретарь решительно осуждает недавнюю эскалацию конфликта в Йемене, в том числе совершенные хуситами в пятницу воздушные удары по гражданским и энергетическим объектам в Саудовской Аравии, а также последующие авиаудары коалиции в Сане, в результате которых, как сообщается, погибли восемь мирных жителей, в том числе пятеро детей и две женщины", — отметил Дюжаррик.

По его словам, "эти авиаудары также привели к повреждению жилого комплекса сотрудников ООН в Сане".