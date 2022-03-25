Зеленский: Украина не может сбивать ракеты с дробовиков. Нужны танки и самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский призывает международных партнеров предоставить Украине необходимые для деблокирования Мариуполя танки и самолеты, потому что украинские защитники не могут сбивать российские ракеты пулеметами и дробовиками. Об этом он сказал в сегодняшнем видеообращение.

«Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых слишком много в поставках. А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и, обязательно, самолетов. Об этом знают все защитники Украины. Знают все защитники Мариуполя. Знают тысячи людей – граждане, гражданские, умирающие там в блокаде.

Это знают в США. Знают все европейские политики. Мы сказали всем. И это должны знать как можно быстрее и больше людей на земле. Чтобы все понимали, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение», - заявил Зеленский.