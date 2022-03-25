Игорь Стрелков: «Российская армия не продвигается вперед, а закрепляется на формально пройденных территориях»

«Накануне продолжались бои в районе Изюма и южнее города, обозначающие угрозу северной коммуникации донецкой группировки противника (украинской армии – РЕД.). Обстрелам полевой артиллерии и ударам авиации подвергались позиции ВСУ в районах Славянска и Барвенково. Однако к самой трассе Славянск-Барвенково российские войска еще не подошли на расстояние, позволяющее говорить о том, что трасса будет вот-вот перерезана. Напоминаю, что у ВСУ есть еще две коммуникационные линии, связывающие группировку с Днепром (Екатеринославом) и Запорожьем », - пишет в своей аналитической заметке первый главнокомандующий силами сепаратистов «ЛДНР», полковник ГРУ Генштаба России Игорь Стрелков.

«Шли бои также в районах Авдеевки и Марьинки, однако - судя по сообщениям с мест - ожесточенных лобовых атак сегодня не проводилось. В Мариуполе продолжалось медленное прогрызание обороны противника. О продвижении в направлении Курахово - сообщений не получено.

По другим регионам:

На правобережье Днепра российские войска наконец установили формальный контроль за городом Славутич, ранее оставленном незанятым в тылу при продвижении к предместьям Киева.

В Сумской области российские войска поставили под полный контроль город Тростянец (также "пройденный мимо" при марше к Киеву с востока).

По всей видимости - основное внимание сейчас направлено не на дальнейшее продвижение вперед, а на закрепление формально пройденной территории, в течение месяца фактически остававшейся либо "ничейной", либо под контролем подчиненных Киеву гражданских властей.

Информации по другим регионам либо не имею, либо не считаю возможным ее публично озвучивать. В целом ситуация остается без существенных изменений. ВС РФ пока исчерпали наступательные возможности, а у ВСУ нет сил продолжать контратаки, существенных результатов в предыдущие дни (кроме взаимных чувствительных потерь) не принёсшие».