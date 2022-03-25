Чехия из-за ситуации в Украине закупить новое вооружение

Чехия с учетом ситуации в Украине намерена быстро укрепить свою боеспособность покупкой военной техники у западных производителей. Об этом сообщил сайт газеты Mladá fronta DNES со ссылкой на министра обороны республики Яну Чернохову.

"Уже ясно, что спрос [на мировом рынке на вооружение] из-за событий в Украине сильно превышает предложение. За Чехию [скажу], что если мы быстро найдем на рынке доступную технику, которая будет соответствовать [списку, закрепленному] в наших стратегических документах [касающихся обороны республики], то мы не будем раздумывать. Как только появится возможность что-то купить, я моментально представлю правительству предложение по изменению бюджета [Минобороны]", - отметила глава ведомства.

Чехия, по ее словам, рассматривает, в частности, возможность купить больше военных вертолетов в США. Переговоры с американскими производителями уже начались. Согласно ранее заключенному контракту между Прагой и Вашингтоном, ВВС республики должны получить 12 вертолетов, но этого недостаточно для обороны страны в ситуации, которая наблюдается в Украине.

Кроме того, по данным газеты, речь идет об истребителях, бронетранспортерах, а также об увеличении количества личного состава формируемой на контрактной основе национальной армии.