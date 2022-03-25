ВС Украины: за сутки сбито 12 беспилотников и самолет российский войск

«За последние дни по украинским городам выпущены десятки крылатых и баллистических ракет. Пуски производятся с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины. Несколько из них были сбиты Воздушными силами». Об этом говорится в сводке ВС Украины.

Отмечается, что в субботу, 26 марта, Воздушные силы ВСУ сбили один самолет российских войск.

«Это потому, что противник существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары», - говорится в сообщении ведомства.

Также в ВСУ добавили, что для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, российская армия активно использует беспилотные летательные аппараты разных типов, от оперативно-тактического уровня до квадрокоптеров.

«За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 12 БПЛА разных типов, а также 2 крылатые ракеты. Также сегодня воины одной из бригад десантно-штурмовых войск из переносных ракетных комплексов сбили три крылатых ракеты», - отметили в Вооруженных силах.