Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:09

Небывалый по силе шквал санкций накрывает Россию одна за другой. Кажется, дальше уже просто некуда, заблокировано практически все, что только возможно. Но коллективный Запад продолжает демонстрировать чудеса изобретательности, находя и перерезая все новые и новые нити, связывающие Россию с мировой экономической системой. Какое-то время казалось, что стихия ограничений вряд ли коснется «священных коров» российского экспорта – нефти и газа. Однако США и Великобритания уже начали наступление на углеводородном фронте, призывая европейских партнеров последовать их примеру…

Совсем недавно только самые отчаянные эксперты прогнозировали, что нефть, будет стоить 100 долларов за баррель, да и то к концу текущего года. Расчет строился на том, что после пандемии коронавируса спрос на нефтяном рынке должен превысить предложение, а ограничения ОПЕК+ вкупе с обостряющейся геополитической ситуацией, снижением инвестиций в глобальную «нефтянку» и техническими проблемами, сделают дефицит «черного золота» острым. Прогнозы других экспертов носили более сдержанный характер. Однако никто даже предположить не мог, что всего через месяц планка прогнозов подскочит до 200 долларов за баррель. И это - мнение не экспертов-одиночек, оторванных от глобальных экономических процессов, а специалистов авторитетных финансово-экономических институтов. И если цена 100 долларов за баррель напрямую связана с началом российского вторжения в Украину, то новый прогноз вызван усиливающимся международным бойкотом российских энгергоресурсов в сочетании с нехваткой альтернативных источников экспорта. В частности, могут полностью прекратиться поставки российской нефти в Евросоюз и другие страны, что приведет к длительной трансформации глобального энергетического рынка. Десятилетиями считалось, что российские энергоносители абсолютно незаменимы и миру без них не обойтись никак. Многие, в том числе, лидеры ряда ведущих стран, уверены в этом и сегодня. Однако мощный ветер санкционного «норд-веста» срывает и эту убежденность. Вашингтон и Лондон уже отказались от российской нефти, их примеру готов последовать ряд других страны. Как и следовало ожидать, рынок отреагировал очередным скачком цен на нефть, которые держатся пока на отметке 120 долларов за баррель.

Но это только начало! Казалось бы, логика в этом процессе если и прослеживается, то весьма слабо. И в самом деле, значительная часть потребителей уже сегодня старается не иметь дел с российским рынком вообще и с нефтегазовым - в частности. Кроме того, Москва – прямо или опосредовано – отрезала мировой рынок от казахстанской нефти - по утверждению российских властей, из строя вышли сразу три (!!) выносных причала в Новороссийском порту, через который нефть из Казахстана поступает потребителям. Казалось бы, весьма благоприятная ситуация для свыше двух десятков нефтедобывающих стран, перед которыми открывается заманчивая перспектива заменить российских экспортеров и обеспечить себе нефтяные сверхдоходы за счет растущих потребностей глобальной экономики, приходящей в себя после пандемии. Однако все расчеты и планы Запада срывает ОПЕК (теперь уже без +), который не идет на уговоры США и ЕС, отказываясь увеличивать объем нефтедобычи.