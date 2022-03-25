Реза Талаби: «Россия скоро скатится на уровень беднейших африканских стран» экспертная оценка
«Западные санкции приведут к тому, что российский средний класс трансформируется в сословие хронически нуждающихся и недовольных людей, а 26 миллионов россиян или каждый шестой гражданин РФ, живущие сегодня за чертой бедности, станут нищими» - сказал в беседе с haqqin.az иранский политолог Реза Талаби, сравнивая антироссийские санкции с эмбарго, введенные в отношении Ирана.
По словам политолога, демонстрируемые на российских телеканалах видеокадры, на которых люди выражают поддержку властям и заявляют, что западные санкции им нипочем, являются обычной пропагандой.
«Санкции приводят к падению уровня жизни, к бедности, безработице и атмосфере безысходности, - утверждает Реза Талаби. - Опыт антииранских санкций свидетельствует, что ограничения никак не способствуют консолидации общества, а наоборот, вызывают в массах озлобленность к политическим элитам, по вине которых народу приходится переносить экономические тяготы и лишения».
По словам политолога, ненависть низов отчетливо прослеживается по волнениям, массовым акциям протестов и кровавым столкновениям с полицией, произошедшим в Иране в 2009, 2016 и 2019-м годах.
“Отток капитала, обесценивание рубля, закрытие иностранных компаний и фирм, отсутствие у государства валютных средств очень скоро приведут к полному обнищанию России, которая скатится на уровень беднейших африканских стран, - убежден Талаби. - Помню, как СССР, выживавший когда-то только за счет продажи природных ресурсов, называли «Верхней Вольтой с атомной бомбой». Если до сих пор средний доход россиян составлял порядка 500 долларов, а средняя зарплата - около 700 долларов, то через два месяца обе эти цифры сократятся на 40-50 процентов. А еще через два месяца россиян ждет дефолт…»
Иранский политолог задается вопросом, что станет с 12 миллионами трудовых мигрантов в Российской Федерации, чей вклад в экономику этой страны доходил до 13 процентов. Вопрос не риторический, поскольку в России повсеместно сворачиваются стройки, замораживаются инвестиционные проекты, закрываются многочисленные производство, останавливается сфера услуг, а сама российская экономика лишается своего ключевого фактора - спроса, свидетельство чему – стремительно опустошаемые полки магазинов. Это – очевидные признаки глубочайшего социально-экономического кризиса.
По словам Талаби, санкции в отношения России отличаются от антииранских тем, что они направлены против политического руководства России, которое замкнуло на себе все стороны жизни огромной страны - от торговли на рынке до авиа- и ракетостроения.
“При такой централизации власти, - резюмирует политолог, - политическая элита потянет за собой в социально-экономическую пропасть всю страну. В случае же с Ираном, целью западных санкций была и остается исключительно смена иранской тоталитарной государственной системы. С этой точки зрения, санкции против Москвы рассчитаны не на замену системы, а на смену конкретной власти. Что же касается эффекта воздействия санкций, то он заключатся в разрушении и без того слабой и импортозависимой российской экономики…»
Талаби считает, что в отличие от России, Иран не был так сильно интегрирован в мировую экономику. Именно поэтому проблемы, с которыми предстоит столкнуться россиянам, будут очень чувствительными с точки зрения социальной уязвимости.
“Запад принял абсолютно верную стратегию – путем обрушения российской экономики, усилить внутриполитические противоречия и поднять до точки кипения градус социальной напряженности в стране, - считает иранский политолог. - Для того, чтобы удержать ситуацию под контролем Москве придется либо пойти на уступки Западу и вывести свои войска из Украины, либо продолжить войну и оказаться отрезанным от мира железным занавесом по северокорейскому типу».
Но при этом, по словам Талаби, Путину не останется другого выхода, кроме формирования в стране деспотического режима подобно тому, который существует в Пхеньяне. А это сопряжено для Кремля немалыми проблемами, главная из которых заключается в том, что народ России не готов жить в тоталитарном, насквозь идеологизированном государстве и строить свою жизнь в наглухо закрытой стране, пронизанной атмосферой полного бесправия и информационного вакуума».