Бронежилеты и каски приравняли к гуманитарной помощи в Украине
Правительство Украины приняло постановление, согласно которому бронежилеты и каски отнесены к гуманитарной помощи, сообщает в Facebook вице-премьер Ирина Верещук.
Министр утверждает, что теперь для ввоза бронежилетов и касок необходима только декларация.
Постановлением также упрощен ввоз следующих товаров:
- пластин для бронежилетов;
- переносных радиостанций негражданского назначения;
- БПЛА и квадрокоптеров негражданского назначения;
- биноклей, оптических труб и монокуляров негражданского назначения;
- коллиматорных и оптических прицелов негражданского назначения;
- тепловизоров и приборов ночного видения.