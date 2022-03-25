Бронежилеты и каски приравняли к гуманитарной помощи в Украине

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому бронежилеты и каски отнесены к гуманитарной помощи, сообщает в Facebook вице-премьер Ирина Верещук.

Министр утверждает, что теперь для ввоза бронежилетов и касок необходима только декларация.

Постановлением также упрощен ввоз следующих товаров:

- пластин для бронежилетов;

- переносных радиостанций негражданского назначения;

- БПЛА и квадрокоптеров негражданского назначения;

- биноклей, оптических труб и монокуляров негражданского назначения;

- коллиматорных и оптических прицелов негражданского назначения;

- тепловизоров и приборов ночного видения.