Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:42

22-23 марта в Исламабаде проходила 48-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему «Построения партнерства во имя единства, справедливости и развития». В рамках заседания были приняты четыре резолюции, затронувшие политические, экономические и культурные вопросы, связанные с последствиями агрессии Армении против Азербайджана. В четыре резолюции под не нуждающихся в комментариях названиями «Ликвидация последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики», «Оказание экономической помощи Азербайджанской Республике», «Разрушение памятников культуры и истории, относящихся к исламской культуре, на территории Азербайджана в результате агрессии Армении» и «Солидарность с жертвами Ходжалинской резни», с учетом текущей ситуации в регионе были включены новые положения.

В итоговой декларации было выражено удовлетворение окончанием вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также поддержка правительству и народу Азербайджана в усилиях по восстановлению освобожденных территорий и созданию условий по возвращению на них вынужденных переселенцев. В документе также содержится призывы к прекращению агрессивной риторики Армении, а также деятельности этой страны, которая ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, построение межгосударственных отношений на основе взаимного уважения суверенитета, а также территориальную целостность и неприкосновенность международных границ. Данные положения, принятые от имени 57 государств, представляющих четыре континента, в полной мере отражают восприятие международного сообщества военных и политических итогов 44-дневной Отечественной войны Азербайджанской Республики. Как известно, формирование межгосударственных отношений Армении и Азербайджана с учетом взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, было отражено в пяти основных принципах, представленных Азербайджаном Армении. Документы, принятые ОИС, подтверждают, что эта организация полностью поддерживает основные принципы, предложенные Азербайджаном, и принимает их в качестве основы для построения отношений между двумя государствами. Так что же представляют собой новые положения к четырем резолюциям ОИС? Рассмотрим содержание лишь некоторых.