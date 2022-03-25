Исламские страны угрожают Армении разрывом дипломатических отношений новыми резолюциями ОИС по Еревану
22-23 марта в Исламабаде проходила 48-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему «Построения партнерства во имя единства, справедливости и развития».
В рамках заседания были приняты четыре резолюции, затронувшие политические, экономические и культурные вопросы, связанные с последствиями агрессии Армении против Азербайджана.
В четыре резолюции под не нуждающихся в комментариях названиями «Ликвидация последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики», «Оказание экономической помощи Азербайджанской Республике», «Разрушение памятников культуры и истории, относящихся к исламской культуре, на территории Азербайджана в результате агрессии Армении» и «Солидарность с жертвами Ходжалинской резни», с учетом текущей ситуации в регионе были включены новые положения.
В итоговой декларации было выражено удовлетворение окончанием вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также поддержка правительству и народу Азербайджана в усилиях по восстановлению освобожденных территорий и созданию условий по возвращению на них вынужденных переселенцев.
В документе также содержится призывы к прекращению агрессивной риторики Армении, а также деятельности этой страны, которая ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, построение межгосударственных отношений на основе взаимного уважения суверенитета, а также территориальную целостность и неприкосновенность международных границ.
Данные положения, принятые от имени 57 государств, представляющих четыре континента, в полной мере отражают восприятие международного сообщества военных и политических итогов 44-дневной Отечественной войны Азербайджанской Республики.
Как известно, формирование межгосударственных отношений Армении и Азербайджана с учетом взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, было отражено в пяти основных принципах, представленных Азербайджаном Армении.
Документы, принятые ОИС, подтверждают, что эта организация полностью поддерживает основные принципы, предложенные Азербайджаном, и принимает их в качестве основы для построения отношений между двумя государствами.
Так что же представляют собой новые положения к четырем резолюциям ОИС? Рассмотрим содержание лишь некоторых.
- Действия, совершенные в период конфликта вооруженными силами Армении в отношении гражданских лиц Азербайджана, трактуются как военные и преступления против человечности и подлежат наказанию виновных.
- Призыв к предотвращению антиазербайджанской пропаганды, проявлений национальной ненависти, героизации лиц, совершивших в период конфликта военные и антигуманные преступления против азербайджанцев, а также к принятию эффективных следственных и карательных мер в отношении лиц, совершивших эти преступления.
- Осуждаются разграбление, разрушение, а также оскорбление образцов Исламского культурного и исторического наследия, включая фальсификацию и кражу образцов культурного наследия, которые квалифицируются, как проявления вандализма и варварства;
- Содержится призыв к государствам-членам ОИС, а также ко всему мировому сообществу использовать все возможные средства политического и экономического влияния, чтобы вынудить Армению признавать и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Подчеркивается, что к таким мерам относятся также отказ от установления с Арменией дипломатических отношений, а также ограничение или отказ от экономического сотрудничество с этой страной;
- Государства-члены ОИС, Исламский Банк развития и другие структуры Организации исламского сотрудничества должны помочь правительству Азербайджана в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана;
- Устанавливается ответственность Армении за ущерб, причиненный в результате оккупации азербайджанских территорий, а также признается законность намерений Азербайджана прибегать в этой связи к правовым мерам.
Следует также учесть, что все резолюции и новые положения были приняты на фоне многократных попыток Армении установить контакты с членами ОИС, в ходе которых представители этой страны пытались скрыть свои преступления против Азербайджана. Тем не менее, государства-члены ОИС в очередной раз дали объективную политическую и правовую оценку агрессивной политики Армении, проводимой этой страной против Азербайджанской Республики и её народа.