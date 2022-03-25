Президент Польши: политика Венгрии в отношении России «дорого ей обойдется»

Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала TVN24, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется".

Политик пояснил, что не понимает позицию премьер-министра Виктора Орбана в сложившейся ситуации в Украине.

"Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого", — высказался Дуда.

Польский лидер считает, что Орбан "оказался в сложном положении" из-за энергетической зависимости Будапешта от Москвы. Дуда заключил, что с ней столкнулись и другие европейские страны, однако это не помешало им передать оружие Киеву.